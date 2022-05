A Sua Immagine: nella puntata di oggi una storia di amore oltre la morte. Domani focus su santa Rita

Nella puntata di “A Sua Immagine”, in onda oggi, dalle 16.05, Lorena Bianchetti incontra due genitori, Giovanni e Maria Pia, che hanno perso in un incendio le due amate figlie gemelle di soli 11 anni. In una serena notte d’estate, nella casa di vacanze in un bosco isolato di Sestola sotto il monte Cimone scoppia un incendio nel legno perlinato che riveste l’appartamento. Nella mansarda dormono le gemelle che sono le prime a destarsi e battere sul pavimento. I genitori si svegliano ma non riescono a soccorrerle perché la scala che porta alla mansarda è in fiamme. L’arrivo dei pompieri non fa che confermare la morte, per l’esalazione del fumo, di Elena e Lucia. La diocesi di Modena ha attivato, tramite loro, il percorso Credo la Vita eterna rivolto a famiglie colpite da ogni forma di lutto che ancor oggi, dopo 20 anni, prosegue. Li accumuna la speranza di rivedere i propri cari, la fede nella risurrezione, la vittoria sulla morte. Più di 300 persone, con o senza la fede, hanno fatto un tratto di cammino con loro verso una vita con un nuovo orizzonte di senso.

A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Giordano Goccini, parroco di Novellara. In questa puntata don Giordano, accompagnato da giovani pellegrini, prosegue il cammino sulla Via Matildica, riflettendo sul tema centrale del Vangelo di questa domenica: come Dio può venire a prendere dimora nella nostra vita. La puntata di oggi si snoda nel cuore della Garfagnana, dove si trova una fattoria sociale con una storia molto interessante, si chiama Podere ai Biagi e nasce dal desiderio di una famiglia di condividere la propria terra con persone che si trovano ad affrontare difficoltà di diversa natura. La tappa si conclude al duomo di San Cristoforo, a Barga, un gioiello romanico al centro del borgo. Qui, la storia del santo protettore dei pellegrini e scopriamo il legame di questo luogo con Giovanni Pascoli.

La puntata in onda domani, dalle 10.30, sarà dedicata a santa Rita da Cascia, in prossimità della sua festa. In studio con Lorena Bianchetti, la cantante Rita Forte e la teologa Anna Pia Viola. In collegamento da Cascia Paolo Balduzzi che racconterà la festa con le emozionanti testimonianze dei devoti e le storie delle “donne di Rita”. Donne che si sono distinte per la forza del perdono o per avere vissuto come una missione l’impegno in difesa della dignità dei diritti e dei doveri dell’uomo. Come di consueto alle 10.55, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dal santuario Madonna delle Lacrime in Treviglio (Bg). Alle 12, come ogni domenica, il Regina Caeli recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.