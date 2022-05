Cultura: Milano, dibattito su “Legge verità libertà di fronte alle sfide del nostro tempo”. Per una rilettura dei 10 Comandamenti

“Una rilettura dei Dieci Comandamenti biblici per intessere un dialogo serrato sulle condizioni che permettano di affrontare con consapevolezza e responsabilità le principali sfide del nostro tempo”. È il filo rosso del volume “Comandamenti per la libertà. Il Decalogo tra coscienza religiosa e civile” (edizioni In dialogo), attorno al quale si terrà un dibattito, in presenza e on line, mercoledì 25 maggio (ore 17.45-19.30) al Museo del Risorgimento, in via Borgonuovo 23 a Milano. I curatori del volume sono Gaia De Vecchi e Alberto Mattioli. “Che cosa significa oggi affermare il dovere di ‘non uccidere’? A chi potrebbe mai essere lecito decidere di “‘uccidere’? È uno degli interrogativi che scuotono le coscienze in queste settimane di guerra alle porte dell’Europa”, osservano gli organizzatori. “Ma altrettanto, muovono la riflessione le provocanti affermazioni del Decalogo: non desiderare le cose altrui, non rubare, non dire il falso…”.

“Un confronto a tutto campo – sottolineano i curatori e l’editore – per risvegliare la coscienza personale e sociale di donne e uomini, in vista della costruzione di una convivenza civile inclusiva, pacifica e giusta, a partire dai contenuti del volume ‘Comandamenti per la libertà’”. L’incontro è organizzato da Itl-Libri di Milano, in collaborazione con Comune di Milano, Azione Cattolica ambrosiana, Acli Milanesi, Ucsi Lombardia, Fondazione San Fedele e Festival della Missione.

È prevista anche la diretta streaming sul canale YouTube di Chiesa di Milano. Accanto ai curatori vi saranno tre discussant: Nando Dalla Chiesa, professore ordinario di Sociologia della criminalità organizzata; Rosy Bindi, già parlamentare europea e presidente della Commissione parlamentare antimafia; Francesco Riccardi, giornalista, caporedattore centrale di “Avvenire”.