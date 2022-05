Difesa della vita: oggi manifestazione a Roma delle associazioni pro life

Tra poche ore decine di migliaia di persone sfileranno a Roma per la manifestazione nazionale “Scegliamo la vita”. Oltre 100 associazioni pro life italiane chiamano in piazza famiglie e liberi cittadini per promuovere la cultura della vita, della natalità e del sostegno ai soggetti più fragili. Il raduno è in programma alle 14 a piazza della Repubblica da cui partirà il corteo che si concluderà a piazza San Giovanni con il concerto dei The Sun e le testimonianze di chi si batte ogni giorno per disabili, anziani e mamme con gravidanze difficili. “Sarà una festa che lancerà una sfida di rinascita per l’Italia e contro la cultura dello scarto che mortifica la nostra nazione”, dicono le organizzazioni.