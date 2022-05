Ucraina: madri e mogli dei soldati dell’acciaieria Azovstal’ hanno incontrato il Patriarca ecumenico Bartolomeo

(Foto Risu)

Dopo Papa Francesco, una delegazione di madri e mogli dei soldati dell’acciaieria Azovstal’ di Mariupol hanno incontrato il patriarca Bartolomeo. Gli hanno consegnato un biglietto con i nomi dei difensori ucraini e il Patriarca ecumenico ha assicurato che pregherà per loro. Lo ha riferito il consigliere del ministro degli Interni, Anton Gerashchenko, secondo quanto riporta oggi l’agenzia cattolica ucraina Risu. Secondo quanto reso noto da Gerashchenko, l’incontro si è svolto a Istanbul. Le donne hanno anche annunciato l’intenzione di istituire un comitato per “la protezione dei diritti dei prigionieri di guerra ucraini”. Il suo compito è cercare di lavorare per “il ritorno dei nostri mariti e figli in Ucraina il prima possibile e proteggere i loro diritti in base alle convenzioni internazionali che la Russia si è impegnata a rispettare”. Le donne ucraine hanno in programma di contattare il Comitato russo delle madri dei soldati per “unire le forze per proteggere i diritti dei nostri figli e mariti”, si legge in una loro nota.