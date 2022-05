Diocesi: Lanciano-Ortona, oggi una giornata “tra carte, libri ed opere d’arte”

“Tra carte, libri ed opere d’arte”. In occasione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico “Visioni di comunità”, la Chiesa di Lanciano-Ortona propone oggi, 21 maggio, una giornata all’interno della quale si svolgeranno una serie di attività che coinvolgeranno tutti gli istituti culturali diocesani. Filo conduttore sarà la valorizzazione e la conoscenza dell’archivio, della biblioteca e del museo diocesani. Attraverso la presentazione di volumi inediti, pergamene e opere d’arte, l’intento della giornata sarà testimoniare il legame dei tre istituti attraverso un percorso che ne rafforzi l’unione aprendosi all’intera comunità. Aperture straordinarie, laboratori, esposizioni e visite guidate saranno al centro della giornata di oggi. Sarà l’occasione per tornare a rendere fruibili gli spazi e per vivere insieme un’esperienza concreta che valorizzi l’intero patrimonio diocesano.

L’esposizione de “Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori” del Vasari del 1550 sarà l’inizio di un percorso che porterà il visitatore alla conoscenza del fondo antico della biblioteca diocesana di Lanciano, del fondo pergamenaceo dell’archivio storico e di opere d’arte esposte nel Museo diocesano. La giornata sarà arricchita da un laboratorio didattico per i più piccoli che si diletteranno a diventare aspiranti pittori impastando colori e realizzando il proprio dipinto prendendo ispirazione da alcune opere esposte al Museo. Il programma includerà anche la presentazione di un volume sulla storia e l’architettura dell’antica chiesa di Santa Maria Maggiore di Lanciano, attualmente oggetto di restauro.