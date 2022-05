Diocesi: Siena, domani la Giornata MoFra “Francesco va’ e ripara la mia casa”. Messa con il card. Lojudice

Si svolgerà domani la Giornata “Francesco va’ e ripara la mia casa” promossa da MoFra Toscana e arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino. L’appuntamento prenderà il via per le 10.30 presso la basilica dell’Osservanza, con una preghiera iniziale e un momento formativo, cui seguirà il pranzo al sacco e, alle 13.30, il trasferimento verso piazza del Duomo. Qui, a partire dalle 15, si terrà la festa animata da fra Federico Russo, cantautore francescano appartenente all’Ordine dei Frati minori. Previste anche testimonianze da parte di suore, frati e laici. La giornata si concluderà con la celebrazione eucaristica che il cardinale arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presiederà alle 18 in duomo.