Santa Rita da Cascia: Tv2000, domani messa, supplica e benedizione delle rose con il card. Parolin

Tv2000, in occasione della festa di Santa Rita, domenica 22 maggio a partire dalle 10.30, trasmetterà in diretta da Cascia le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Dal viale del santuario il solenne pontificale presieduto dal segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, seguito dalla supplica e dalla benedizione delle rose. L’omaggio alla Santa su Tv2000 proseguirà i lunedì 23 e 30 maggio con il film in prima serata “Rita da Cascia” di Giorgio Capitani, con protagonista Vittoria Belvedere. Ieri nel corso del programma ‘Di buon mattino’ un focus è stato dedicato alla santa: la vita e le opere con padre Vittorino Grossi, direttore della Rivista “Dalle Api alle Rose” e la testimonianza di Chiara Castellani, vincitrice del Premio Santa Rita di quest’anno. E poi collegamenti da Cascia con padre Luciano Micheli, rettore della basilica di Santa Rita, e i preparativi della festa.