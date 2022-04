Università europea di Roma: Radio Onda Uer, nasce il canale YouTube per “una cultura dell’incontro”

Non solo trasmissioni radiofoniche, ma anche video. Radio Onda Uer, la web radio del Centro di Formazione integrale dell’Università europea di Roma, ha aperto un canale YouTube per ampliare la sua programmazione, che resta sempre gratuita ed aperta a tutti. “Siamo felici di questo passo di crescita della nostra web radio”, afferma padre Gonzalo Monzón, direttore del Centro di Formazione integrale dell’Università europea di Roma: “Sarà un’ulteriore opportunità di collaborazione con i giovani e con tutte le persone che desiderano dialogare e partecipare alle nostre trasmissioni”. “Oltre al nuovo canale YouTube, la nostra radio continuerà ad essere presente sul suo solito spazio web, dove si possono ascoltare e scaricare gratuitamente i podcast”, spiega Carlo Climati, ideatore e coordinatore di Radio Onda Uer. “Ci ispiriamo a quella cultura dell’incontro che Papa Francesco ci invita a vivere ogni giorno. Prima di comunicare, Radio Onda Uer desidera soprattutto ascoltare, incoraggiare uno spirito di accoglienza e di amicizia con tutte le persone, in ogni parte del mondo”.