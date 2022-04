Diocesi: Catania, mons. Renna in visita all’Oratorio di Adrano. “Abbiamo bisogno di ricreare una cultura di pace”

(Foto: diocesi di Catania)

L’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, si è recato in visita all’Oratorio Maria Santissima del Rosario ad Adrano guidato da don Antonino Portale. Ad attenderlo centinaia di giovani facenti parte delle varie realtà associative della struttura.

La visita fortemente voluta dal vescovo è stata occasione per organizzare una “Via Crucis” animata dai giovani, ma soprattutto per pregare e meditare sulla difficile situazione che stiamo vivendo a causa della guerra in Ucraina.

“C’è una Via Crucis tutte le volte che un uomo soffre – ha detto l’arcivescovo -, oggi in tutta Italia si prega per la pace, come abbiamo fatto negli scorsi giorni su invito del Papa. Anche oggi c’è chi sta portando veramente la croce e, come Gesù, sta cadendo, non sotto il peso del legno, ma sotto il peso delle bombe”.

Ad ogni stazione della passione di Cristo è stata commentata una delle drammatiche immagini della guerra, che oggi come in ogni tempo raccontano l’insensatezza dei conflitti e il dolore causato ai popoli. In ogni tappa alcuni dei rappresentati dei gruppi giovanili hanno letto e commentato il Vangelo, tra loro anche un rappresentante di Pax Christi, associazione che da sempre si spende per la pace nel mondo.

“Vivere la Via Crucis in questo momento storico – ha concluso mons. Renna- ci permette di sentire che il dolore di quella gente più che mai ci riguarda. Noi che crediamo nel Cristo che ci ha rendenti con la passione, morte e resurrezione, crediamo anche che l’ultima parola non può essere quella della violenza ma quella della Pace. Abbiamo bisogno di ricreare una cultura di pace nei nostri cuori, nelle nostre città, nella nostra Europa. Pregare con i ragazzi in quest’oratorio, per me è la maniera più bella per iniziare la Settimana Santa e per dare un messaggio di solidarietà e di pace”.

Dopo la preghiera e il saluto, mons. Renna si è intrattenuto con molti giovani e ne ha anche approfittato per visitare i locali dell’oratorio.