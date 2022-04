Settimana Santa: RnS, le celebrazioni e i momenti di preghiera in programma

Cona la “24 Ore di Adorazione e Intercessione per la pace”, lunedì e martedì 11-12 aprile, dalle 14.30 di lunedì alle 14.30 di martedì, si apriranno i riti del Rinnovamento nello Spirito per la Settimana Santa. Torna lo speciale tempo di Roveto Ardente – Adorazione Eucaristica, ridotto nei tempi (“24 Ore”) ma strutturato secondo il format unitario già sperimentato nel 2020 e nel 2021, con animazione spirituale e carismatica guidata da vescovi, Consiglieri spirituali regionali o diocesani del RnS, rettori o cappellani da ventiquattro cappelle di parrocchie e santuari, istituzioni pubbliche e private, di case e luoghi di sofferenza.

Martedì, 12 aprile, alle 20.30, la via crucis itinerante “Italia, lascia passare la Croce di Gesu!”. Anche per questa Pasqua si farà memoria del calvario vissuto da Gesù con un gesto significativo, attuato negli ultimi due anni. Da nord a sud, da ovest a est, infatti, da luoghi simbolici di sofferenza cui verrà associato un “crocifisso” della pandemia, 14 diocesi italiane tracceranno idealmente una croce sul Paese. Alla luce del tragico conflitto in corso, manifestando vicinanza spirituale alle popolazioni coinvolte, nelle preghiere al termine delle meditazioni si alterneranno fedeli ucraini e russi. Verrà anche trasmesso un video dalla Moldavia a cura di Ludmila Militaru, referente presso il Centro di Accoglienza del RnS nella capitale moldava, nel quale le donne ucraine rifugiate reciteranno la preghiera del Papa per la consacrazione della Russia e dell’Ucraina a Maria.

Sabato Santo 16 aprile, dalle 12 alle 15, concerto per Gesù “Ha dato la sua vita per me”.

Nelle tre ore di agonia del Cristo, attraverso i canali Social del RnS, verrà proposta una colonna sonora in sei parti, composta da sei generi musicali affidati ai Servizi regionali della Musica e Canto del RnS presenti in: Lombardia (Canti di Lode); Campania (Canti allo Spirito Santo); Toscana (Canti Penitenziali); Umbria (Canti diAdorazione della Croce); Lazio (Canti di Guarigione e Liberazione); Trentino-Alto Adige (Canti di Amore a Gesù). Infine, nella Domenica di Risurrezione 17 aprile, alle 9.30, gli auguri pasquali con il video augurale da parte del Comitato Nazionale di Servizio e del Consiglio Nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo.