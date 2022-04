Solidarietà: a Firenze un “villaggio” per le famiglie in difficoltà

Creare un “villaggio”, una comunità che sia in grado di intercettare i problemi delle famiglie più fragili e sostenerle in un percorso di crescita. È questo l’obiettivo del progetto solidale “Family Village” del consorzio Co&So, per il quale prosegue la raccolta fondi. Supportato da Intesa Sanpaolo attraverso l’Iniziativa Formula in collaborazione con Fondazione Cesvi, è rivolto a genitori, bambini e ragazzi dei quartieri 4 e 5 di Firenze. Da Rifredi all’Isolotto, zone tra le più popolate della città, con un numero elevato di famiglie, anche straniere. Si tratta di aree della città in cui negli ultimi anni si è registrato un forte aumento di casi di dispersione scolastica e di disagio sociale, dovuti all’aggravarsi della crisi economica e alla pandemia ancora in corso. Il Covid-19 ha inasprito le condizioni di vita di tante famiglie e tagliato fuori quei bambini, giovani e lavoratori che non sono riusciti a colmare il già evidente divario tecnologico e educativo. Per le fasce d’età più basse saranno disponibili recuperi scolastici, anche attraverso laboratori specifici Dsa, percorsi artistici, ludici e culturali. Per gli adulti l’orientamento ai servizi e alle attività del territorio, oltre che misure di sostegno al reddito per l’accesso ai servizi educativi. Grazie alle donazioni saranno garantite 1.500 ore di educativa domiciliare, un laboratorio occupazionale per otto persone, due borse lavoro per due famiglie della durata di 6 mesi ciascuna, così da agevolare l’inserimento nel mondo professionale. Infine, due rette per l’accesso gratuito a un servizio di spazio gioco mattutino (da aprile 2022 a dicembre 2023) e tre rette per i nidi d’infanzia di tutto il territorio fiorentino. Con “Family Village” Co&So può sostenere quei nuclei familiari con fragilità economiche e sociali che incontra ogni giorno nei propri servizi educativi già attivi nei quartieri 4 e 5, tra nidi, centri per l’infanzia, doposcuola, sportelli di ascolto e di orientamento per le famiglie. La raccolta fondi, che si pone l’obiettivo di raccogliere 100mila euro, sarà attiva fino a fine giugno su For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo in favore di progetti solidali.