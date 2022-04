Diocesi: Siena, oltre 150 giovani parteciperanno al Pellegrinaggio degli adolescenti a Roma

Fervono i preparativi per il Pellegrinaggio degli adolescenti a Roma e il loro incontro con Papa Francesco, in programma il prossimo 18 aprile 2022, Lunedì dell’Angelo. Dall’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcini arriveranno a Roma oltre 150 giovani con il loro accompagnatori coordinati da don Emanuele Salvatori, incaricato del Servizio per la pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino che spiega: “Abbiamo avuto una grande adesione. C’è voglia di vedere e di ascoltare il Santo Padre in un momento difficile, soprattutto per i giovani, dopo una pandemia durata 2 anni ed ora la guerra che sta sconvolgendo il mondo intero”.

“Sarà anche l’occasione – aggiunge – per stare insieme dopo tanto tempo e per pregare per i coetanei ucraini che stanno soffrendo gli effetti di un guerra senza senso”.

L’incontro avrà il suo momento clou nel dialogo tra gli adolescenti e il Santo Padre, seguito da una veglia di preghiera con l’ascolto e la meditazione del capitolo 21 del Vangelo di Giovanni.