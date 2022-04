Ucraina: arrivato a Kiev primo carico di aiuti umanitari dal Patriarca Bartolomeo, saranno destinati a Chernihiv

(Foto Chiesa ortodossa ucraina)

Anche il Patriarca Bartolomeo invia aiuti in Ucraina. E’ arrivato a Kiev il primo carico di aiuti umanitari, medicinali e forniture mediche, cibo e vestiti, organizzato dal Patriarcato ecumenico in aiuto degli ucraini colpiti dall’aggressione russa. Ne dà notizia il Patriarcato della Chiesa ortodossa ucraina (autocefala) e Sua Beatitudine il metropolita Epifanio ha espresso gratitudine per “il sostegno spirituale, morale e materiale fornito dalla Chiesa Madre e personalmente da Sua Santità il Patriarca ecumenico Bartolomeo alla Chiesa ortodossa ucraina locale e al popolo ucraino colpito dalla guerra”. “Fin dall’inizio dell’aperta aggressione della Russia contro l’Ucraina – dice il metropolita Epifanio – il Patriarca Bartolomeo e la Chiesa Madre hanno condannato chiaramente e ad alta voce questo atto barbaro. Sua Santità menziona costantemente la sofferenza dell’Ucraina nelle sue dichiarazioni e sermoni e prega per la pace per il nostro popolo”.

Epifanio – si legge sul sito del Patriarcato – ricorda la visita del Patriarca Bartolomeo ai rifugiati ucraini in Polonia e l’aiuto finanziario, “per il quale siamo anche molto grati” perché “durante la guerra, questo ci permette di continuare un’attiva opera ecclesiale e caritativa”, ha affermato Sua Beatitudine il metropolita Epifanio. La prima parte degli aiuti umanitari ricevuti dal Patriarcato ecumenico è stata donata dal Primate per i bisogni delle vittime di Chernihiv. Ieri pomeriggio il Patriarca ecumenico ha presieduto la Messa dei Vespri presso la Chiesa di San Nicola a Tzivali ed ha fatto riferimento ancora una volta ai drammatici sviluppi della guerra in Ucraina. “Siamo a favore del diritto e della verità”, ha detto Bartolomeo. “La legge e la verità sono con l’Ucraina, motivo per cui noi sosteniamo l’Ucraina. Il Vangelo dice: Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi…”.