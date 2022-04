Settimana Santa: diocesi Ragusa, le celebrazioni presiedute dal vescovo La Placa

Con la celebrazione della Domenica delle Palme ha avuto inizio la Settimana Santa. Il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, presiederà in cattedrale i principali riti.

Giovedì Santo, alle 10, nella cattedrale di San Giovanni Battista, la messa crismale nel corso della quale saranno consacrati gli oli santi. Saranno presenti tutti i sacerdoti, che rinnoveranno le promesse del giorno della loro ordinazione, e una rappresentanza dei ragazzi che si stanno preparando al sacramento della Confermazione. Saranno due operatori della Polizia di Stato a portare all’altare gli oli che il vescovo benedirà. L’olio è stato ricavato dagli ulivi piantumati nei luoghi delle stragi di Capaci e di via D’Amelio ed è contenuto in delle ampolle che il Questore di Ragusa, Giusy Agnello, ha donato alla Diocesi iblea lo scorso 23 marzo. In cattedrale hanno assicurato la presenza lo stesso questore Agnello e una rappresentanza di funzionari e agenti della Questura. Nel pomeriggio, alle 19, il vescovo presiederà, sempre in cattedrale, la messa in Coena Domini nel corso del quale è previsto il rito della lavanda dei piedi. Mons. La Placa laverà i piedi a quattro detenuti e a un gruppo di persone assistite dalla Caritas diocesana. Venerdì Santo, alle 17, in cattedrale, il vescovo presiederà la celebrazione della Passione del Signore. Alle 20, parteciperà alla processione cittadina con i simulacri della Passione. Sabato Santo, il presule presiederà, alle 23, in cattedrale, la Veglia pasquale. Nella Domenica di Pasqua, alle 10.30, in cattedrale, il vescovo presiederà il Solenne pontificale. Al termine della celebrazione offrirà il pranzo agli assistiti del Ristoro San Francesco.