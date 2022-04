Papa Francesco: riceve in udienza l’ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede

Questa mattina, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Papa ha ricevuto in udienza Joseph Simon Donnelly, ambasciatore degli Stati Uniti d’America presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Il nuovo ambasciatore è nato il 29 settembre 1955, a Flushing, New York. È sposato e ha due figli. Si è laureato in Diritto presso l’University of Notre Dame, nel 1981. Ha ricoperto i seguenti incarichi: avvocato presso diversi studi legali e diversi incarichi presso diverse aziende private (1977-2007); membro della U.S. House of Representatives (2007-2013); senatore del Senato degli Stati Uniti (2013-2019); professore presso la University of Notre Dame (2019-2022).