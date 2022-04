Diocesi: Cefalù, alla Bit di Milano 22 con la Cooperativa Il Segno ed il Progetto MadoniExperience

La Diocesi di Cefalù, le Madonie e la Valle del Torto protagoniste della Borsa Internazionale del Turismo (Bit) che si è aperta ieri a Milano. Una tre giorni dedicata al lancio del progetto “MadonieExperience” e alla valorizzazione dei Comuni diocesani attraverso esperienze di gusto, fede, arte e cultura. Un’occasione importante, affermano dalla diocesi, per donare visibilità al territorio e creare opportunità di sviluppo per Cefalù e per il comprensorio. Centinaia i visitatori approdati allo stand, tantissimi coloro che hanno manifestato interesse nei confronti della città di Cefalù e che hanno accolto con entusiasmo la proposta presentata attraverso il catalogo promozionale.