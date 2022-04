Settimana Santa: America Latina, ritorno in presenza nei maggiori santuari e cattedrali del Continente

(Foto: diocesi Città del Messico)

Sono tornate in presenza, a partire da ieri, Domenica delle Palme, nella maggior parte dell’America Latina le celebrazioni della Settimana Santa, che tradizionalmente hanno un grande seguito popolare. Ciò riguarda, in particolare, i maggiori santuari del Continente. “Dopo due anni, la comunità arcidiocesana potrà vivere le celebrazioni liturgiche e gli uffici della Settimana Santa nelle proprie parrocchie, seguendo i protocolli di sicurezza sanitaria”, con presenza al 100% se il parroco lo decide, si legge in un comunicato dell’arcidiocesi di Città del Messico. Ciò vale anche per la basilica di nostra Signora di Guadalupe, il santuario più visitato al mondo. Le messe della basilica continueranno a essere trasmesse attraverso il sito internet e i social network.

Anche ad Aparecida, santuario nazionale del Brasile, questa sarà la prima Settimana Santa celebrata nuovamente alla presenza dei fedeli, dopo due anni di ristretta partecipazione a causa della pandemia di Covid-19. “Il santuario, insieme a tutte le chiese del Brasile, è ancora una volta colmo di speranza per accogliere, con grande gioia, i pellegrini e i devoti della Madonna per le celebrazioni di questa Settimana Santa. L’attesa è che potremo accogliere tutti i pellegrini che visiteranno la basilica per tutta la settimana”, si legge in una nota dell’ufficio comunicazione della basilica.

Anche la basilica argentina di Luján ha annunciato che le porte del santuario saranno aperte per le celebrazioni, pur dando la possibilità ai fedeli di seguire i riti attraverso internet. Ritorno in presenza dopo due anni, ieri, con grande concorso di fedeli, anche nella cattedrale di Lima, capitale del Perù, il Paese maggiormente colpito dalla pandemia in rapporto agli abitanti. Come lo scorso anno, i fedeli sono stati inoltre invitati a mettere in pratica dei segni e delle preghiere da vivere in famiglia, attraverso uno specifico sussidio. In Ecuador c’è gioia tra i fedeli per il ritorno delle messe in presenza e delle processioni della Settimana Santa, come quella del Cristo della Consolazione a Quito e a Guayaquil. Ampia partecipazione e commozione dei fedeli per il ritorno in presenza anche a Santiago del Cile.