Nell’imminenza della Pasqua, giovedì, 14 aprile 2022, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 l’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, apre le porte dell’episcopio per accogliere quanti desiderano incontrarlo per lo scambio di auguri. Lo rende noto la diocesi in un comunicato.