Diocesi: Città di Castello, i riti della Settimana Santa con il vescovo Cancian

In una nota la diocesi umbra ha comunicato il programma dei riti della Settimana Santa presieduti dal vescovo, mons. Domenico Cancian. Giovedì santo, 14 aprile alle ore 10.30 nella Cattedrale di Città di Castello, il presule presiederà la Messa Crismale con la partecipazione di tutto il clero diocesano. Durante la Messa ci sarà la presentazione delle offerte per la Caritas e per la Terra Santa. Alle ore 18.30 il Vescovo presiederà la Messa nella “Cena del Signore”. Venerdì Santo 15 aprile alle ore 18.30 in Cattedrale avrà luogo la celebrazione della Passione del Signore e adorazione della Croce. Alle ore 21 verrà riproposta, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la processione del Cristo Morto che, partendo dalla chiesa di Santa Maria Maggiore, terminerà in Piazza Gabriotti. Sabato santo 16 aprile alle ore 21.30 in Cattedrale, il vescovo presiede la solenne “Veglia Pasquale”. Domenica 17 aprile, Pasqua di Risurrezione, mons. Cancian celebrerà alle ore 10.30 in Cattedrale la Messa, al termine della quale sarà impartita la Benedizione Papale.