Geopolitica: Camera deputati, domani si presenta “Da Clausewitz a Putin: la guerra nel XXI secolo. Riflessioni sui conflitti nel mondo contemporaneo” di Bressan e Cuzzelli

Sarà presentato domani, alle ore 10, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, il volume “Da Clausewitz a Putin: la guerra nel XXI secolo. Riflessioni sui conflitti nel mondo contemporaneo” (ed. Ledizioni), curato da Matteo Bressan, docente di relazioni internazionale e studi strategici alla Lumsa, alla Sioi e analista alla Nato Defence College Foundation, e Giorgio Cuzzelli, generale di Brigata dell’Esercito in congedo, consulente di sicurezza internazionale e docente all’Università di Napoli, l’Orientale. Il volume dedicato ai conflitti contemporanei – dalle Torri Gemelle alle insurrezioni in Iraq e in Afganistan, dalle proxy war nel Levante e nel Golfo Persico al ruolo della Wagner in Nord Africa e nel Sahel – è diviso in quattro sezioni: “il volto della guerra”, dove si analizzano sia i conflitti convenzionali che quelli insurrezionali, ibridi e asimmetrici; “i nuovi luoghi della battaglia”, come la Space War, la guerra cibernetica o l’information warfare; “nuovi conflitti e diritto”, in cui si esaminano gli aspetti legali e politici delle guerre; “uno sguardo ai giorni nostri”, con analisi su casi di studio come Israele e Hamas, Iran ed Hezbollah, o ancora il Wagner Group e la conquista talebana. I vari capitoli sono affrontati da alcuni tra i più qualificati studiosi italiani della materia. Alla presentazione interverranno gli autori, la giornalista Domitilla Savignoni e Maria Tripodi, capogruppo di Fi in commissione Difesa della Camera.