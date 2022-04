Solidarietà: Cottolengo, al via oggi la campagna di “Adozioni a distanza”. Con 1 euro al giorno si dà un futuro a tanti bambini

(Foto: Cottolengo)

L’Ufficio progetti, adozioni e raccolta Fondi della Piccola Casa della Divina Provvidenza oggi, lunedì 11 aprile, lancia la campagna di “Adozioni a distanza”. Da oltre 100 anni il Cottolengo è a fianco dei più bisognosi non solo in Italia, ma anche nelle missioni presenti in Africa (Kenya, Tanzania, Etiopia); in diversi Stati dell’India, in America Latina (Ecuador).

Le suore, i sacerdoti e i fratelli cottolenghini si prendono cura dei bambini, specialmente di quelli che si trovano in situazione di maggiore disagio e necessità. Per riuscire a dare il massimo a così tanti piccoli in numerosi Paesi è però fondamentale il contributo delle “Adozioni a distanza”.

“Non si tratta di una semplice donazione – sottolinea l’Ufficio adozioni del Cottolengo -, ma della costruzione di un legame speciale, fatto di scambi di attenzione con foto, disegni e messaggi che porterà a scoprire come il contributo di ciascuno possa concretamente cambiare la vita del piccolo che si sostiene”.

Grazie ad una piccola donazione (1 euro al giorno) il bambino adottato vedrà infatti garantite le cure, l’istruzione, il cibo, il vestiario, i giochi e ciò di cui ha bisogno per un presente sereno e un futuro felice.

Per tutte le missioni del Cottolengo è possibile sostenere sia il percorso formativo sia quello di cura, a seconda del centro in cui avverrà l’adozione. I bambini che iniziano a studiare nelle missioni cottolenghine sono in molti casi seguiti fin dai primi mesi di vita, perché orfani o a causa di gravi disabilità che non consentono alle famiglie di prendersene cura.

“All’interno delle realtà del Cottolengo – evidenziano i religiosi delle missioni cottolenghine – riteniamo che l’educazione sia fondamentale per offrire ai bambini nuove opportunità di vita. Promuoviamo, infatti, una formazione di qualità fondata sui valori del Vangelo e sulla ‘mission’ del Cottolengo, attenti alla dignità di ciascuno nella sua originalità e diversità, che sprona a prendersi cura della persona nella sua dimensione umana e trascendente; pertanto, ci prendiamo cura della loro salute con controlli medici di routine per individuare eventuali patologie che necessitano di visite specialistiche come del bisogno imprescindibile di essere e sentirsi amati”.

Alcune missioni cottolenghine ospitano centri riabilitativi, in cui i fisioterapisti e lo staff medico seguono un percorso personalizzato per ogni bambino.

Per adottare a distanza e garantire tutto il necessario al bambino è sufficiente un euro al giorno. Info: https://donazioni.cottolengo.org/adozioni/ o inviare una mail a adozioni@cottolengo.org per fissare un incontro.