Diocesi: Fano, spettacolo di poesia e meditazione sul poema “La Passione, Via Crucis al Colosseo di Mario Luzi”

Si svolgerà, domani 12 aprile, alle 21, nella chiesa Santa Famiglia di Fano, lo spettacolo “La Passione, Via Crucis al Colosseo di Mario Luzi”. A partire dal poema, scritto da Mario Luzi per la Via Crucis del Venerdì Santo del 1999, svoltasi al Colosseo, si terrà un momento di poesia e meditazione sulla Passione, in vista della Pasqua.

Lo spettacolo è articolato in vari quadri, in cui si alterneranno letture ad alta voce tratte dall’opera eseguite da Marco Labbate, meditazioni di Laura Di Placido e intermezzi musicali curati da Caterina Di Placido ed Elena Lodovici. Il poema “La Passione. Via Crucis al Colosseo” è un testo di altissima poesia, attorno al quale possono ritrovarsi credenti e non credenti, cristiani e non: lo slancio alla trascendenza di Gesù entra in una tensione tragica con la dimensione umana e la sua fragilità. Il Cristo di Luzi è estremamente divino ed estremamente umano. Il poema attraversa la Passione in serrati monologhi rivolti da Gesù al Padre nei quali sperimenta il senso di abbandono, il conforto e il mistero di questo rapporto, toccando alcuni temi paradigmatici dell’opera di Luzi e del cristianesimo, quali l’Incarnazione, il rapporto tra il Tempo eterno e il tempo umano, la manifestazione dell’amore, la forza della parola, la relazione tra corporeità, umanità e divinità, il rifiuto degli uomini, la sofferenza dell’innocente. L’ingresso è a offerta libera. Il ricavato sarà interamente destinato alla Caritas diocesana di Fano per l’emergenza Ucraina.