Diocesi: Lecce, 13 maggio inaugurazione dell’ascensore all’interno del campanile della cattedrale

Dal prossimo 13 maggio tutti sul campanile: verrà inaugurato l’ascensore fortemente e incoraggiato dall’arcivescovo Michele Seccia e realizzato interamente grazie all’intervento finanziato dalla cooperativa Artwork del presidente Paolo Babbo. Poco fa l’annuncio ufficiale nel Padiglione Puglia della Borsa internazionale del turismo (Bit) di Milano ad una platea di operatori del settore e di giornalisti specializzati. “Un’opera che possiamo definire storica: aver inserito in un campanile seicentesco un ascensore che consentirà di far diventare quest’opera bellissima un attrattore turistico è davvero una cosa che ci riempie di orgoglio” ha spiegato Babbo. Il biglietto singolo costerà 12 euro (ridotto a 9 euro per i bambini da 6 a 10 anni, disabili, residenti nei comuni della diocesi di Lecce; gratuito per i bambini sino a 5 anni). I ticket saranno in prevendita dal prossimo 1° maggio, per i turni a partire dal giorno successivo all’inaugurazione e si possono acquistare online sul www.chieselecce.it di LeccEcclesiae e a Lecce nella biglietteria di Piazza Duomo e nei punti vendita autorizzati. Ogni ora sono previsti tre turni a orario programmato: un turno (per max 20 visitatori) ogni 20 minuti dalle 8 alle 20 almeno nel periodo da maggio a settembre. All’incontro è intervenuto, sia pure a distanza con un videomessaggio registrato proprio dall’alto del campanile di Lecce, anche l’arcivescovo Michele Seccia con un invito esplicito ai turisti: “arrivederci a Lecce”. “Gioia e soddisfazione” anche da mons. Antonio Montinaro, giunto in Bit in rappresentanza dell’arcivescovo in quanto presidente della neonata Fondazione Splendor Fidei che si occuperà della gestione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico della diocesi.