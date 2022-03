Ucraina: Banco Alimentare Veneto, “sosteniamo il popolo ucraino attraverso la Federazione Europea dei Banchi Alimentari”

Il Banco Alimentare del Veneto è profondamente vicino alla tragedia del popolo ucraino e impegnato a sostenere il lavoro dalla rete dei Banchi Alimentari dell’Ucraina e dei Paesi confinanti come Ungheria, Moldavia, Polonia, Romania e Slovacchia. Per questo, dichiara in un nota, “siamo in collegamento con la Federazione europea dei banchi alimentari (Feba), che si è tempestivamente attivata per far fronte alle necessità più immediate. Facciamo nostro l’appello della Federazione europea dei banchi alimentari per donazioni online attraverso il link www.eurofoodbank.org/feba-supports-ukraine”.