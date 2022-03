Movimenti: RnS, a Roma l’Incontro di Fraternità Sacerdotale per i consiglieri e i referenti spirituali regionali

Si svolgerà a Roma, martedì 8 e mercoledì 9 marzo, l’Incontro di Fraternità Sacerdotale per i Consiglieri e i Referenti Spirituali Regionali del Rinnovamento nello Spirito Santo, ispirato dal versetto biblico “Questa infatti e la volontà di Dio: la vostra santificazione” (1Ts 4, 3a). Nella prima giornata, dopo la Preghiera comunitaria carismatica, sarà Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS, a dettare il primo insegnamento su “Il RnS, tra crisi spirituale e profezia giubilare”. Dopo le comunicazioni a cura di don Michele Leone, consigliere spirituale nazionale, la messa sarà presieduta da padre Giovanni Alberti, già membro del Comitato nazionale del RnS. Nella seconda giornata di Fraternità, la condivisione su “La vita del Rinnovamento nelle Regioni” sarà moderata da don Vincenzo Apicelli, membro del Consiglio nazionale per l’Ambito Sacerdoti. Salvatore Martinez interverrà poi su: “Invocazione dello Spirito Santo per una rinnovata Effusione: un sacerdozio santo, per un servizio santo”. La messa giubilare di chiusura verrà presieduta da don Michele Leone.