Papa Francesco: nomina p. Sabino Iannuzzi nuovo vescovo di Castellaneta

Papa Francesco ha nominato vescovo di Castellaneta padre Sabino Iannuzzi, della Provincia Minoritica di Santa Maria delle Grazie, vicario episcopale per la vita consacrata dell’arcidiocesi di Benevento e rettore della Basilica Ss.ma Annunziata e Sant’Antonio a Vitulano. Mons. Iannuzzi è nato il 24 agosto 1969 ad Avellino. Conseguito il diploma di ragioniere-perito commerciale, è stato ammesso come postulante nella Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia; il 23 settembre 1990 ha iniziato il noviziato, l’anno successivo ha emesso la prima professione religiosa e il 22 ottobre 1994 la professione solenne. È stato ordinato presbitero il 24 giugno 1995. Nel 2006 ha ottenuto un Master in Gestione, Amministrazione e controllo degli Enti ecclesiastici all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e successivamente ha frequentato il Corso di Alta formazione per Animatori della comunicazione e della cultura della Cei. Nel 2008 ha conseguito la Licenza in Sacra Teologia con specializzazione in Teologia Pastorale. Ha svolto i seguenti incarichi: ministro provinciale della Provincia Minoritica di Santa Maria delle Grazie nel Sannio-Irpinia (2007), poi riconfermato per un secondo mandato; consigliere nazionale, animatore vocazionale, segretario ed economo nazionale nell’ambito della Conferenza dei Ministri provinciali dell’Ordine in Italia, della quale è stato presidente (2013-2016), e presidente dell’Unione dei Frati Minori d’Europa (2015-2017). Nell’ambito diocesano è stato invece insegnante di religione cattolica nelle scuole statali e rettore del Santuario diocesano Ss. Gesù Bambino di Praga a Benevento; attualmente è membro del Consiglio presbiterale, del Collegio dei Consultori e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero, direttore responsabile del trimestrale “Voce Francescana” della Provincia O.F.M. del Sannio-Irpinia, vicario episcopale per la vita consacrata dell’arcidiocesi di Benevento e rettore della Basilica Ss.ma Annunziata e Sant’Antonio a Vitulano.