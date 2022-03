Diocesi: mons. Spinillo (Aversa), “in questi giorni stiamo vivendo una storia di prepotenza che non rende giustizia alla bellezza dell’umanità”

“In questi giorni stiamo vivendo in maniera drammatica una storia di corrosione e di peccato, di morte e di distruzione. Una storia di prepotenza e di prevaricazione che non rende giustizia alla bellezza dell’umanità. Ma il Santo Padre, così come ci dice l’apostolo Paolo, ci esorta a non stancarci di fare il bene, mentre i vescovi italiani ci invitano a convertirci all’ascolto e alla realtà”. Lo dichiara mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, nella sua riflessione al Vangelo della Prima Domenica di Quaresima, appuntamento fisso del cammino quaresimale sul canale you tube della diocesi. “Proprio San Paolo, nella liturgia che celebriamo domenica prossima, ci annuncia che la parola di Dio è dentro di noi: Nella forza della fede ritroviamo la speranza per attraversare il deserto, vincere ogni tentazione di male ed essere in cammino incontro alla luce della grazia. Che la nostra Quaresima – è l’auspicio del vescovo – possa essere questo cammino di tensione, con il Cristo Signore, verso la luce. In questo modo potremo davvero contemplare nel Crocifisso il volto dell’uomo nuovo: sofferente, ma teso nella speranza verso il bene”.