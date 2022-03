Diocesi: Bologna, il 13 marzo pellegrinaggio alla Madonna di San Luca per pregare per la pace in Ucraina

Domenica 13 marzo pellegrinaggio alla Madonna di San Luca, insieme all’Arcivescovo, card. Matteo Zuppi, per pregare per la pace e la fine della guerra. La Chiesa di Bologna invita i fedeli cattolici, greco-cattolici, ortodossi, ucraini, russi e delle altre comunità bolognesi ad unirsi alla salita. Ritrovo a Meloncello alle ore 15.45 per iniziare alle ore 16.00 la salita al Santuario della Beata Vergine. Al termine, alle ore 19.00, le campane delle chiese dell’Arcidiocesi suoneranno a distesa come invito per tutti alla speranza e all’impegno per la pace. “Nelle ore difficili che stiamo attraversando – afferma il card. Zuppi – non cessiamo di cercare rifugio sotto la protezione di Maria. Preghiamo per la fine della guerra in Ucraina e per la pace fra tutti i figli di Dio ”. L’annuncio della preghiera e della salita al Santuario della Beata Vergine di San Luca verrà dato domani durante le Messe in tutte le chiese dell’Arcidiocesi.