Ucraina: chiese trasformate in rifugi e magazzini, è il popolo della solidarietà a fianco di sfollati, donne e bambini

È il popolo della solidarietà. Mentre sul fronte si combatte e sulle città cadono le bombe, mentre la tregua è saltata e l’avvio dei corridoi umanitari è stato rimandato, loro – volontari, operatori, suore e religiosi – non cessano di lavorare, prendendosi cura delle persone in cerca di un rifugio, distribuendo cibo e soprattutto medicinali, assistendo gli sfollati e aiutando donne e bambini ad evacuare dalle città più pericolose. Nel suo ultimo Report, Caritas Spes Ucraina fa sapere di aver assistito nell’ultimo periodo più di 2.465 persone, tra cui più di 830 bambini.

Se i centri di Kharkiv, Odessa e Berdyansk lavorano in condizioni limitate a causa della situazione di guerra, i centri di Leopoli, Transcarpazia e Luck, oltre ad aiutare i rifugiati al confine, si sono concentrati sulla fornitura e distribuzione di aiuti umanitari. La “buona notizia” è che a Zhytomir la Caritas – Spes sta collaborando con la Fondazione “Volontari senza frontiere” per la distribuzione del primo carico arrivato nell’Ucraina centrale. L’aiuto è stato distribuito tra famiglie che vivono in condizioni di vita difficili, persone con disabilità, famiglie numerose e rifugiati. Hanno aiutato più di 100 famiglie nella regione.

Anche a Kiev, la Caritas ha ottenuto un aiuto umanitario e la chiesa è stata trasformata in magazzino. Ogni giorno i volontari prestano assistenza a più di 50 persone con aiuti umanitari. Tra i prodotti i medicinali per curare l’asma sono quelli più ricercati in questi giorni. Attualmente, più di 80 persone sono affidate alle cure del centro sociale di Kiev e le suore hanno anche attrezzato un forno per fare pane fresco da dare a chi è nel bisogno. La Caritas-Spes di Lutsk è impegnata a Kovel, alla stazione ferroviaria, in aiuto di donne e bambini costretti a lasciare le loro case. Si distribuiscono bevande calde, acqua e panini. “Tale sostegno – dicono gli operatori Caritas – è estremamente importante per loro, sia dal punto di vista umanitario che morale, perché questi bambini hanno già visto cose che nessuno degli adulti dovrebbe. Aiutare nei momenti difficili è anche un’opportunità per guarire i cuori”.

Anche vicino al confine con la Romania, si continua a distribuire cibo, e tutto il necessario per coloro che aspettano di varcare la frontiera. “Ringrazio le nostre numerose organizzazioni non governative, tutti quelli che, come volontari, si lanciano a servire il bisognoso”, ha detto oggi l’arcivescovo maggiore di Kiev Sviatoslav Shevchuk. “Ogni nostra parrocchia, in particolare, qui in Ucraina centrale, orientale e meridionale, si è trasformata in un centro di servizio sociale dei nostri volontari”. È un servizio importante “in questo tempo terribile” per difendere “la propria Patria senza le armi”.