Diocesi: Bergamo, appello del vescovo Beschi alle parrocchie per accogliere i profughi ucraini

Appello del vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, alla diocesi per favorire l’accoglienza dei profughi ucraini in fuga dalla guerra. In un video diffuso dal sito della diocesi il vescovo si raccomanda di accogliere – secondo le possibilità – le persone in arrivo facendo sentire loro il calore della comunità per mostrarne il volto. Sul sito è stata diffusa anche una preghiera per la pace in cui si chiede la cessazione della guerra “perché la coscienza degli uomini sia risvegliata non solo dalla paura e dal bisogno, ma dal bene supremo della pace nutrito da quello della fraternità umana. Preghiamo in modo particolare per i più deboli e indifesi, per gli innocenti: i bambini, i malati, gli infermi, gli anziani. Preghiamo insieme: cristiani ortodossi, evangelici, cattolici, russi e ucraini, preghiamo con tutte le chiese del mondo. Preghiamo insieme come nei giorni devastanti della pandemia, proprio due anni orsono. Un’intensa preghiera che ci univa, pur rinchiusi nelle nostre case. Preghiamo insieme, per il popolo ucraino, per il popolo russo, per i loro governanti, per tutti i popoli del mondo, per i popoli devastati da guerre spesso ignorate e dimenticate da gran parte dell’umanità”.