Diocesi: Assisi, Caritas al lavoro per la raccolta fondi, l’accoglienza e la colletta del 20 marzo

Raccolta fondi e possibilità di accoglienza dei profughi. Sono queste al momento le due principali misure che la Caritas diocesana, seguendo le indicazioni date dalla Ceu (vescovi umbri) e da Caritas italiana, sta attivando. In una nota l’equipe diocesana invita a promuovere la “raccolta fondi coordinata da Caritas Italiana per far arrivare aiuti direttamente a Caritas Ucraina, Caritas Europa e quelle dei paesi più prossimi alla guerra. “Tutti i fondi – viene spiegato – verranno inviati a Caritas Italiana o utilizzati per favorire le accoglienze che ci troveremo ad organizzare nelle prossime settimane nel nostro territorio diocesano. Per questo siamo attivi per allargare e integrare la rete di accoglienze diffuse che già avevamo prima dello scoppio della guerra in Ucraina. In questo tempo di Quaresima – conclude la nota – invitiamo tutti ad aderire, in particolare nella terza domenica di Quaresima, 20 marzo, alla colletta Pro Ucraina promossa dalla Cei e da Caritas italiana”. Per contribuire è possibile inviare bonifici alla Fondazione diocesana di Religione Assisi Caritas. Chiunque voglia mettere a disposizione appartamenti o locali non utilizzati scriva a segreteria@assisicaritas.it