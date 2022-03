Ucraina: don Artime (salesiani), “no alla guerra!”

“Anche noi, come Famiglia Salesiana di Don Bosco, ed io personalmente a nome di tutti i gruppi, sentiamo il dovere di gridare: ‘No alla guerra!’. Implorando che questo conflitto finisca e chiedendo (e pregando) che venga presto la pace”, così scrive il Rettor Maggiore salesiano, don Ángel Fernández Artime, in merito alla situazione di conflitto in Ucraina. Nella lettera il X Successore di Don Bosco ribadisce che “la perdita di vite umane non potrà mai trovare giustificazione, dal momento che esse sono l’elemento più sacro di tutta la creazione del nostro Dio. Ci addolorano queste morti”. Nel suo messaggio il Rettor Maggiore rende conto di alcune delle tante iniziative di solidarietà nate nelle realtà salesiane già in questa prima settimana dall’inizio del conflitto, e offre indicazioni per il coordinamento delle attività e per chiunque voglia ancora dare il proprio contributo concreto per sostenere la popolazione vittima della guerra. La lettera si chiude chiedendo di elevare ferventi preghiere al Signore attraverso Maria Ausiliatrice, “l’Aiuto dei Cristiani, la Madonna dei tempi difficili”.