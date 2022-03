Università Urbaniana: Roma, il 7 e 8 marzo convegno internazionale “Donne dottori della Chiesa e patrone d’Europa in dialogo con il mondo d’oggi”

Restituire slancio e speranza innanzi alle numerose sfide del nostro tempo attraverso il messaggio di alcune donne straordinarie della Chiesa è l’obiettivo del convegno internazionale interuniversitario “Donne dottori della Chiesa e patrone d’Europa in dialogo con il mondo d’oggi”, che si terrà il 7 e 8 marzo presso la Pontificia Università Urbaniana. L’evento, promosso dall’Università Cattolica di Ávila (Ucav), in collaborazione con la Pontificia Università Urbaniana e l’Istituto di studi superiori sulla donna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, intende celebrare figure come Teresa d’Ávila, Caterina da Siena, Teresa di Lisieux e Ildegarda di Bingen, proclamate dottori della Chiesa, insieme a Teresa Benedetta della Croce e Brigida di Svezia che, con Caterina da Siena, furono dichiarate patrone d’Europa nel 1999. All’evento hanno contribuito Comece, Congregazione delle Chiese Orientali, Pontificia Università della Santa Croce e Facoltà Teologica Teresianum, oltre ad organizzazioni come Bice, Uisg, FPS e L’Oeuvre d’Orient. Altri enti patrocinatori sono Pontificio Consiglio della cultura Ambasciate di Unione europea, Spagna, Italia, Francia e Germania presso la Santa Sede.

“Si tratta di un progetto che è frutto di una collaborazione fra università – ha detto alla conferenza stampa di presentazione Maria del Rosario Sáez Yuguero, rettore dell’Università Cattolica di Ávila – per una causa comune e che ha anche una finalità solidale. È un’opportunità per far conoscere l’esempio di queste donne oggi”. “Un convegno che vuole essere sinodale – ha sottolineato Fermina Álvarez della segreteria organizzativa – e vuole lasciare emergere una corresponsabilità ecclesiale. I diversi enti che vi partecipano vogliono infatti essere uniti e solidali con le necessità della Chiesa, in particolare in Medio Oriente, per questo saranno sostenuti dei progetti per il Libano”. Il convegno potrà essere seguito in presenza o via streaming attraverso i canali youtube di Vatican News.