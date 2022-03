Ucraina: Caritas diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti lancia raccolta fondi

La Caritas della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti in aiuto della popolazione ucraina con una raccolta fondi per finanziare le azioni messe in atto sul posto da parte di Caritas Ucraina, polacca, ungherese, moldava. Tra le varie azioni organizzate, accanto a quella assistenziale, c’è anche necessità del supporto psicologico e spirituale che le Caritas locali stanno mettendo in atto soprattutto verso categorie più fragili: minori (orfani soprattutto) e anziani. La Caritas diocesana diocesana sta seguendo “con attenzione quanto sta interessando i nostri fratelli e sorelle ucraini anche attraverso i canali regionali, nazionali e internazionali e conferma il proprio impegno a collaborare coralmente al fine di mettere in atto azioni coordinate”. La Caritas fa sapere che sono escluse al momento altre campagne che non siano raccolta fondi.