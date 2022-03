Savona: Masci, vendita di sale aromatizzato per finanziare la nutrizione artificiale

La Comunità “Don Botta” del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (Masci) scende “in campo” per Anna (Associazione nazionale nutriti artificialmente) con una vendita di sale aromatizzato per raccogliere fondi. L’iniziativa ha luogo presso la Parrocchia San Biagio a Finalborgo oggi e domani dopo le Messe rispettivamente delle ore 18 e delle 10:30. La nutrizione artificiale sostituisce funzioni fisiologiche e un trattamento medico sostitutivo come la ventilazione meccanica o l’emodialisi. Può essere realizzata con diverse tecniche a seconda della patologia del paziente. Quella cosiddetta parenterale prevede l’infusione per via endovenosa di nutrimenti che non necessitano di assorbimento intestinale. Per tale tecnica è stato realizzato uno speciale zainetto contenente una pompa da infusione per ridare al paziente un po’ di libertà e autonomia. “La nostra speranza è acquistare almeno due zainetti per i pazienti seguiti da Anna”, spiega Danila Delfino, corresponsabile del Masci finalese. Davanti alle chiese di Finalmarina, Finalborgo e Finalpia all’uscita delle celebrazioni del sabato sera e della domenica mattina saranno allestiti punti informativi con depliant esplicativi di questa importante realtà. I vasetti di sale aromatizzato saranno venduti per realizzare il finanziamento degli zaini medicali.