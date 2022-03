Diocesi: Cosenza, domani prende il via il percorso formativo per 250 catechisti

Al via domani, in Cattedrale, il percorso formativo per i catechisti della diocesi di Cosenza-Bisignano, alla presenza dell’arcivescovo, mons. Francesco Nolé, in vista del ministero Istituito che sarà conferito nel mese di novembre. A comunicarlo è la diocesi con una nota. “Un nutrito gruppo di educatori alla fede, nelle otto foranie, – si legge – seguirà un percorso formativo struttura ed organizzato, già da mercoledì 9 marzo, che li porterà alla scelta di essere annunciatori della Parola con uno stile ed una disponibilità missionaria”. Nel percorso sono coinvolti 250 catechisti “segnalati dai parroci di tutta la diocesi che saranno accompagnati dall’ufficio catechistico per una esperienza di vita cristiana”. La diocesi bruzia comunica che “nel corso della celebrazione presieduta dal vescovo sarà portato in Cattedrale un coprievangeliario profanato dall’Isis e proveniente dalle zone di guerra dell’Iraq per ricordare le persecuzioni dei cristiani che soffrono a causa della Parola di Dio”.