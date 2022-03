Diocesi: Rossano-Cariati, al via l’iniziativa “Rifugiato a casa mia” per accogliere ucraini in fuga dalla guerra

“Rifugiato a casa mia”: è lo slogan dell’iniziativa lanciata dall’Arcidiocesi di Rossano Cariati, in collaborazione con la Caritas Diocesana e l’Ufficio Migrantes, finalizzata “a tendere una mano ai fratelli in fuga dalla guerra”. “Accogliere i fratelli e le sorelle che provengono dall’Ucraina è per noi un grande gesto di solidarietà. Stanno arrivando tante famiglie, soprattutto donne e bambini. Non lasciamoli soli! Accogliamoli!”, si legge in un comunicato della arcidiocesi. L’iniziativa vuole essere un invito ad accogliere nelle proprie famiglie o in abitazioni che si hanno a disposizione. L’accoglienza, fanno sapere dall’arcidiocesi, sarà supportata dalla comunità parrocchiale di riferimento. Per ogni informazioni, è possibile rivolgersi alla Caritas diocesana o al proprio parroco.