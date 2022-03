Ucraina: Tetiana Stawnychy (Caritas Ucraina) “Mariupol è senza acqua”. Situazioni critiche anche a Kharkiv e Kherson

“Mariupol è senza acqua”, lo dice preoccupata al Sir la presidente di Caritas Ucraina, Tetiana Stawnychy. “Dalla città, stiamo anche ricevendo richieste di aiuti medici, soprattutto per le persone malate e vulnerabili. Per avere corridoi umanitari occorre che ci siano un accordo tra le parti così che cessino le violenze. Chiediamo acqua, cibo e supporto medico ma anche sicurezza per le persone”. Ma non c’è solo Mariupol a trovarsi in situazione critica. L’operatrice Caritas parla anche delle città di Kharkiv “che si trova sotto bombardamento” e di “Kherson che è ormai dall’altra parte della frontline”. “Sono giorni che stiamo chiedendo l’apertura di corridoi umanitari” aggiunge l’operatrice umanitaria. “Non ci sono stati fino ad oggi risposte a questa richiesta. Siamo quindi felici che questa opzione sia stata finalmente presa in considerazione. Si va nella giusta direzione ma si faccia presto”.