Giornata internazionale donna: Gregoriana e Religions for Peace Italia, 7 marzo Forum sulla leadership femminile nelle comunità religiose

“Leadership femminile nelle comunità religiose: contributi e prospettive”: è il titolo del Forum, che si svolgerà il 7 marzo (ore 18 – 19.30), promosso dal Centro studi interreligiosi della Gregoriana in collaborazione con il gruppo “Donne di Fede in Dialogo” di Religions for Peace Italia. In programma gli interventi di Francesca Baldini, Coordinatrice Donne di fede in dialogo. Religions for Peace Italia, Daniela Gean, presidente Comunità ebraica progressiva Beth Hillel Roma, Rosanna Maryam Sirignano, Centro Islamico Culturale d’Italia e Svamini Shuddhananda, Unione Induista Italiana. Organizzato in previsione della Giornata Internazionale della Donna, il Forum vuole riflettere sulla presenza e la gestione della leadership femminile nelle comunità religiose. Le religioni sono naturalmente viste come sistemi di conservazione delle tradizioni, ma nella storia sono state anche spunto di rinnovamento e cambiamento sociale. “Oggi si parla spesso di leadership in ambito politico o lavorativo, ma come possiamo declinare questo termine in ambito religioso?” è la domanda di Francesca Baldini, coordinatrice del gruppo ‘Donne di Fede in Dialogo -. Lo scrittore Simon Sinek afferma che: “Essere un leader è una responsabilità. Non si tratta di essere un capo si tratta di prendersi cura delle persone che guidi”. “Vogliamo prendere spunto da queste parole – afferma Baldini – per sviluppare una riflessione su quale possa essere il ruolo delle donne nei sistemi religiosi, nel momento in cui esse ricoprono ruoli di responsabilità”. L’appuntamento, che rientra nel ciclo di forum di approfondimento del Centro Studi Interreligiosi della pontificia università guidata dai gesuiti, vuole essere anche l’occasione per rispondere alla domanda su quali possono essere i veri problemi legati al connubio empowerment femminile e religioni. È possibile seguire l’evento sui canali social della Pontificia Università Gregoriana oppure partecipare dal vivo iscrivendosi a seguente link: https://www.unigre.it/it/eventi-e-comunicazione/eventi/calendario-eventi/leadership-femminile-nelle-comunita-religiose-contributi-e-prospettive