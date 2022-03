Ucraina: diocesi Ugento, domani nell’assemblea sinodale con i migranti verranno presentate le iniziative di solidarietà e accoglienza

La Caritas e l’Ufficio Migrantes della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, domenica 6 marzo, alle 15.30, a Tricase, nel Centro Caritas, in piazza Cappuccini, 15, organizzano “Nella chiesa, nessuno è straniero”, un’assemblea sinodale con i migranti (badanti, ospiti dei Sai – Sistema accoglienza internazionale e stranieri residenti) presenti sul territorio della diocesi, alla presenza del vescovo mons. Vito Angiuli.

Nell’ambito del cammino sinodale la Chiesa di Ugento vuole porsi in ascolto, in modo particolare di questi “fratelli che molto spesso sono invisibili”, “una presenza, quella dei migranti, discreta ma che sostiene l’economia dei nostri territori, sia nel settore di servizi alla persona e sia nel settore della ristorazione”.

Inoltre, durante l’incontro saranno presentate le iniziative di Caritas e Migrantes a favore della popolazione ucraina martoriata dalla guerra. Con il coordinamento di Caritas Italiana, la Chiesa di Ugento-Santa Maria di Leuca si impegnerà ad accogliere nelle varie comunità parrocchiali le persone che le saranno assegnate. Domenica 27 marzo, si farà un colletta a sostegno del servizio delle persone aiutate dalla Caritas dell’Ucraina e dei Paesi vicini – Polonia, Moldavia, Romania –. Si raccoglieranno anche adesioni di perone con competenze specifiche (medici, cuochi, artigiani, psicologi, educatori ecc.) e anche di gruppi giovanili, che, nei prossimi mesi, potranno svolgere servizi presso le Caritas a confine con l’Ucraina.