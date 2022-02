Università Cattolica: Milano, domani la presentazione del libro “L’Iraq tra dialogo interreligioso e prospettive di pace”

“L’Iraq tra dialogo interreligioso e prospettive di pace”: è il tema dell’incontro che si svolgerà domani (ore 16) nella Sala Negri da Oleggio dell’Università Cattolica (Milano), al quale parteciperà il vescovo ausiliare di Baghdad, Basilio Yaldo, che prenderà parte anche all’Incontro dei vescovi e sindaci del Mediterraneo in programma a Firenze dal 23 al 27 febbraio. Per l’occasione sarà presentato il libro “Ritorno ad Abramo. In viaggio con Francesco alle radici della fratellanza” del giornalista di “Avvenire” Luca Geronico. L’evento sarà anche l’occasione per ripercorrere il viaggio del Papa in Iraq di un anno fa e per dare voce alle testimonianze di due giovani iracheni studenti presso l’Università Cattolica, promotrice dell’evento: Adad Alana Zaia Zaia e Maryam Benyameen Sryoka Kora. Dall’anno accademico 2021/22 sono iscritti alla magistrale in Global Business Management, erogata dalla facoltà di Economia e Giurisprudenza, campus di Piacenza. Esonerati dal pagamento dei contributi universitari e ospitati dal Collegio Sant’Isidoro, l’accoglienza di Adad e Maryam rientra in un progetto di collaborazione fra l’Ateneo fondato da padre Gemelli e la Catholic University di Erbil. Dopo i saluti introduttivi di Angelo Bianchi, preside della facoltà di Lettere e filosofia, e di Marco Rizzi, direttore del Dipartimento di Scienze religiose, seguiranno gli interventi del vescovo Yaldo, di Riccardo Cristiano, di Reset, e dei docenti dell’Università Cattolica Paolo Branca e Lorenzo Perrone. Al dibattito, moderato dal giornalista di Avvenire Riccardo Maccioni, sarà presente l’autore. Il volume sarà presentato anche on line sulla piattaforma Microsoft Teams.