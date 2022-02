Diocesi: Caritas Lamezia Terme, dal 19 febbraio visite mediche gratuite nel complesso interparrocchiale “San Benedetto”

Visite mediche gratuite per chi si trova in situazione di povertà sanitaria. Le promuove, a partire da sabato 19 febbraio, la Caritas diocesana di Lamezia Terme grazie alla disponibilità di medici volontari. Così, dalle 9 presso i locali della Caritas all’interno del complesso interparrocchiale “San Benedetto”, sarà possibile accedere a visite di medicina interna e pneumologia, elettrocardiogramma e visita cardiologica, visite ortopediche.

“Si tratta di un ennesimo tassello che, come Caritas, abbiamo realizzato, grazie alla disponibilità di medici e professionisti lametini che gratuitamente presteranno la loro opera al servizio di chi è meno fortunato”, dichiara don Fabio Stanizzo, direttore della Caritas diocesana”. “Spesso – prosegue – chi ha bisogno è invisibile agli occhi del mondo, troppo preso da altro e poco attento agli altri, a chi ci sta accanto, a chi sta dietro di noi chiuso nel suo dolore e nella sofferenza. Porgere la mano all’altro, offrire il nostro aiuto, volgere lo sguardo dietro di noi, non è altro che mettere in pratica ciò che Gesù ci ha indicato: ‘Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi’”. “Come Caritas – conclude don Stanizzo – sostenuti in questo dal nostro vescovo, monsignor Giuseppe Schillaci, intendiamo perseguire su questa strada, che è quella evangelica, per ricordare al mondo che l’altro è ricchezza”.

La Caritas diocesana informa che è possibile prenotarsi presso il Centro d’ascolto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12, oppure telefonando al “Centro insieme” (0968.22450) nei pomeriggi di martedì e giovedì.