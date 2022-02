Parlamento Ue: Strasburgo, in corso dibattito su minaccia militare della Russia contro l’Ucraina. Metsola, “in gioco la pace in Europa”

(Strasburgo) “Relazioni Ue-Russia, sicurezza europea e minaccia militare della Russia contro l’Ucraina”: questo il titolo del dibattito in corso nell’emiciclo dell’Europarlamento a Strasburgo. La pressione politica e militare di Mosca su Kiev impensierisce l’Europa e il mondo intero. Al Parlamento intervengono tutti i responsabili istituzionali: Charles Michel (Consiglio europeo), Ursula von der Leyen (Commissione), Josep Borrell (Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune). Oltre 100 gli interventi previsti dagli eurodeputati. L’Assemblea darà anche il via libera oggi ad aiuti e assistenza macrofinanziaria all’Ucraina per 1,2 miliardi. “Siamo di fronte a una minaccia per la pace in Europa”, ha detto Roberta Metsola in apertura di seduta.