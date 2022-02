Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la morte del card. De Magistris

“Nell’apprendere la notizia della morte del cardinale Luigi De Magistris, figlio illustre di codesta terra, desidero esprimere ai familiari, a lei, al presbiterio e ai fedeli tutti la mia vicinanza e il mio cordoglio per il lutto che ha colpito l’intera comunità ecclesiale”. È quanto si legge nel telegramma di cordoglio inviato dal Papa all’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, per la morte – avvenuta oggi a 96 anni – del card. Luigi De Magistris, pro-penitenziere maggiore emerito. “Nel ricordare questo stimato fratello che animato da irreprensibile zelo sacerdotale, ha servito il Signore e la Chiesa con grande dedizione – prosegue Francesco – penso con gratitudine al suo generoso impegno nella Santa Sede quale solerte e saggio collaboratore dei miei predecessori”. “Penso altresì – conclude il Papa – al suo amore per il ministero della Riconciliazione, che ha sempre svolto con ammirevole assiduità, proteso al bene delle anime”.