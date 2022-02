Coronavirus Covid-19: Migliore (Fiaso), “green pass ha funzionato, non è ancora il momento di eliminarlo. Spingere su dose booster”

“Oggi registriamo il primo netto calo dei ricoveri da tre mesi a questa parte. Al Nord, dove l’epidemia ha impattato maggiormente e dove la crescita era stata più repentina, la riduzione delle ospedalizzazioni è più decisa”. Così Giovanni Migliore, presidente Fiaso, commenta i dati diffusi oggi dal report sugli ospedali sentinella: in una settimana il numero dei pazienti Covid ricoverati è diminuito del 17%, addirittura del 29% al Nord. “Il dato di oggi – prosegue Migliore – è senz’altro il risultato delle misure di contenimento adottate: penso che l’introduzione del green pass e dell’obbligo vaccinale per gli over 50, anche sul luogo di lavoro, abbia funzionato e possa continuare a essere utile”. Per il presidente Fiaso, “non è ancora il momento di allentare l’attenzione, in particolare sulla campagna vaccinale, perché abbiamo ancora il 70% dei ricoverati che non ha completato regolarmente il ciclo di vaccinazione o addirittura non ha fatto neanche una dose. Il calo dei ricoveri non può giustificare la mancata somministrazione della dose booster perché il virus non è ancora scomparso”.