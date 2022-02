Referendum sostanze stupefacenti: Comunità Papa Giovanni XXIII, “inammissibilità è una vittoria per i giovani che cercano la vita”

“Una vittoria per i giovani che cercano la vita! L’Alta Corte svela l’inganno del referendum che avrebbe potuto permettere la coltivazione di qualsiasi droga, non solo cannabis, ma anche oppio e coca”. Così su Twitter la Comunità Papa Giovanni XXIII, in merito all’inammissibilità del quesito referendario sulla legalizzazione della cannabis dichiarata oggi dalla Corte Costituzionale.

++ Inammissibile il #referendum sulla legalizzazione della #cannabis ++ 🔴Una vittoria per i giovani che cercano la vita!

L’Alta Corte svela l’inganno del referendum che avrebbe potuto permettere la coltivazione di qualsiasi droga, non solo cannabis, ma anche oppio e coca — Comunità Papa Giov23 (@apg23_org) February 16, 2022