America Latina e Caraibi: Celam, presentato ieri il nuovo logo dell’organismo, con il pastorale, la croce e la mappa del Continente

(Foto: Celam)

In linea con il processo di rinnovamento e ristrutturazione che il Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) sta portando avanti, ieri, 15 febbraio, è entrato in vigore il nuovo logo dell’organismo. Il logo nasce da elementi che rappresentano l’essenza di Celam. Vengono utilizzati colori, caratteri e segni visivi che hanno un significato specifico: il pastorale, come elemento che rappresenta l’episcopato e la vocazione pastorale dei vescovi; la croce, che simboleggia il cristianesimo e l’opera evangelizzatrice della Chiesa; e la mappa dell’America Latina e dei Caraibi, spazio missionario dell’istituzione.

Nel logo, il pastorale e la croce si fondono come un unico elemento, che si incarna in un territorio, integrandosi in modo chiaro, dinamico e versatile. In questo modo, la guida dei pastori della Chiesa cattolica si esprime nei processi e nelle azioni pastorali che rendono possibile l’inculturazione del Vangelo nel “continente della speranza” e in una prospettiva sinodale.

La croce ha rappresenta anche i quattro punti cardinali, l’unione di cielo e terra, l’equilibrio tra attività e passività ed è anche la rappresentazione del cristianesimo. Il pastorale è simbolo di autorità, ma soprattutto di potere come servizio per amministrare la giustizia, di trasformazione, e rappresenta la vocazione pastorale dei vescovi. La mappa dell’America Latina e dei Caraibi simboleggia il territorio di riferimento missionario del Celam. La stilizzazione di esso comunica dinamismo, apertura e comunione.