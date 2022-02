Sicurezza sul lavoro: Amici di Roberto Morrione, Anmil e Articolo 21, venerdì un seminario sulle cause degli incidenti

L’Associazione Amici di Roberto Morrione, Anmil (Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro) e Articolo 21 promuovono venerdì 18 febbraio, dalle 9.30 alle 13, il seminario online “Di lavoro si muore. Perché?”, rivolto agli operatori dell’informazione per approfondire temi e contesto della sicurezza del lavoro in Italia. L’evento rientra nel programma di eventi per i 20 anni di Articolo 21.

Relatori dell’incontro Paolo Pascucci, ordinario di Diritto del lavoro all’Università “Carlo Bo” di Urbino, Bruno Giordano, direttore generale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, Franco D’Amico, ex coordinatore generale della Consulenza statistico attuariale dell’Inail, e Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico, responsabile sicurezza.

Conducono Stefano Lamorgese, vice presidente di Amici di Roberto Morrione e giornalista di Report Rai 3, e Marinella de Maffutiis, responsabile comunicazione e relazioni esterne di Anmil.

Il seminario affronterà l’evoluzione della legislazione, la condivisione delle regole, le dinamiche dei controlli. Verranno indagate le cause degli incidenti, considerando la rilevanza politica, economica, mediatica. Si passerà poi all’analisi e comprensione dei dati. Nell’epoca del trionfo dei Big Data, anche gli infortuni sul lavoro sono, infatti, oggetto di una sistematica catalogazione, fondamentale dunque imparare a leggere le fonti, senza mai dimenticare che stiamo parlando di persone e non di numeri.

L’evento sarà accessibile a tutti gli interessati che potranno seguire la diretta sulle pagine Fb e nei siti dei promotori. info: www.premiorobertomorrione.it, www.anmil.it e www.articolo21.info.