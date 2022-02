Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: il 19 febbraio la presentazione a Firenze

Si terrà dal 23 al 27 febbraio, a Firenze, l’Incontro dei vescovi e sindaci del Mediterraneo, che si concluderà domenica 27 febbraio con la visita di Papa Francesco. Dopo la conferenza stampa svoltasi il 10 febbraio a Roma, l’accoglienza dei due eventi a Firenze sarà illustrata in conferenza stampa sabato prossimo, 19 febbraio, alle 11 nel Cenacolo di Santa Croce. Interverranno il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei; il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze; Dario Nardella, sindaco di Firenze; mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e vicepresidente della Cei. L’incontro dei vescovi “Mediterraneo frontiera di pace” – ricorda la diocesi di Firenze – si svolgerà nel complesso di Santa Maria Novella, mentre il “Forum dei sindaci del Mediterraneo” è in programma in Palazzo Vecchio. Domenica 27 febbraio Papa Francesco sarà a Firenze, in Palazzo Vecchio per la conclusione dell’assemblea congiunta di vescovi e sindaci, successivamente presiederà la santa messa nella basilica di Santa Croce. Nella conferenza stampa, oltre i temi dei convegni e gli eventi che vedranno in città la partecipazione dei vescovi e sindaci delegati, saranno illustrati l’organizzazione e la logistica messi in campo per la migliore accoglienza dei due incontri e della visita del Papa.