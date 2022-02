Comunicazioni sociali: L’Aquila, venerdì il card. Petrocchi e il presidente Odg Abruzzo Pallotta incontrano i giornalisti

Si terrà venerdì 18 febbraio, nell’aula magna Benedetto XVI dell’Istituto superiore di scienze religiose dell’Aquila “Fides et Ratio”, il corso promosso dall’Ordine dei giornalisti (Odg) d’Abruzzo in collaborazione con l’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi del capoluogo abruzzese. Il corso ha per tema “Comunicazione sociale: fare il bene e farlo sapere” e prevede anche il riconoscimento di 4 crediti formativi per gli iscritti all’Odg. Interverranno il presidente Odg Abruzzo, Stefano Pallotta, l’arcivescovo dell’Aquila e presidente della Conferenza episcopale abruzzese-molisana (Ceam), card. Giuseppe Petrocchi, il vescovo ausiliare Antonio D’Angelo e il direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi e della Ceam, don Claudio Tracanna. L’incontro che si è sempre tenuto in concomitanza con la ricorrenza di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, a causa dell’andamento pandemico, quest’anno è stato posticipato a venerdì prossimo 18 febbraio. Durante il corso di formazione sarà presentato anche il Messaggio di Papa Francesco per la prossima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali “Ascoltare con l’orecchio del cuore” pubblicato lo scorso 24 gennaio, memoria del patrono dei giornalisti. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19.